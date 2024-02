Die Musical-Episode "Once More with Feeling" gilt nicht nur als eine der besten Folgen der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen", sondern auch als Highlight der gesamten Serien-Historie. Buffy und die Scooby Gang werden darin gezwungen, ihre wahren Gefühle mittels Musical-Nummern zu offenbaren – was nicht nur saukomisch, sondern auch höchst emotional ist. Düstere Geheimnisse werden gelüftet, die alles verändern – und romantische Bande werden geknüpft, die ebenfalls in der Serie keinen Grabstein auf dem anderen lassen.

Auch wenn einige der Darsteller:innen (allen voran James Masters, Anthony Stewart Head, Emma Caulfield und Amber Benson) in der Episode mit ihren Gesangskünsten beeindruckten, war es dann doch der Gegenspieler von Buffy & Co, der durch seine kraftvolle Stimme und seiner flotten Sohle am Parkett dem Cast die Show stahl und der Scooby Gang buchtsäblich einheizte: Dämon Sweet aka "Lord of the Dance" war nach Sunnydale gekommen, um das Örtchen samt Jägerin in Schutt und Asche zu legen. Dargestellt wurde er von Broadway-Star Hinton Battle.

Dieser ist nun am 30. Jänner im Alter von 67 Jahren verstorben. Kollegin Debbie Allen ("Grey's Anatomy") ehrt ihn auf Instagram: