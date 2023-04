Staraufgebot bereits im Trailer

Auf seiner absurden, semi-autobiografischen Reise wird Davidson von einem reichen Staraufgebot begleitet. Neben Hollywood-Legende Joe Pesci (80, "The Irishman") geben sich Größen wie Machine Gun Kelly (32), Steve Buscemi (65, "Boardwald Empire") oder Bobby Cannavale (52, "The Watcher") die Klinke in die Hand.

Auch La La Anthony (40, "You People"), Charlie Day (47, "Kill The Boss") und Emmy-Preisträgerin Edie Falco (59, "The Sopranos") sind dabei.