Pete Davidson: Warum stehen alle Promi-Frauen auf ihn?

Ariana Grande (29), Kaia Gerber (21), Kate Beckinsale (49), "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (27), Kim Kardashian (42) und nun Dates mit Model Emily Ratajkowski (31) - es ist auffällig, wie gut Pete Davidson (28) bei den begehrtesten Frauen der Welt ankommt. Stellt sich die Frage: Wer ist Pete Davidson und wie schafft er das?

In der US-Comedy-Szene ist Pete Davidson ein großer Name. Er gehört seit 2014 zum Cast von "Saturday Night Life", der laut "SZ" und Emmy-Jury "wichtigsten US-Comedy-Show". Neben seiner Karriere als Comedian ist er auch als Schauspieler unterwegs, zuletzt in der Horrorkomödie "Bodies, Bodies, Bodies" (2022) oder in "The Suicide Squad" (2021).

Seine private Geschichte ist geprägt von Schicksalsschlägen und Stolpersteinen. Sein Vater, ein Feuerwehrmann, kam mit nur 33 Jahren bei den Rettungsarbeiten am 11. September 2001 in New York City ums Leben. Vor fast zehn Jahren wurde bei Davidson die chronische Entzündungskrankheit Morbus Crohn diagnostiziert. Zudem hat er mit psychischen Problemen zu kämpfen.