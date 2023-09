"Butchers Crossing"-Trailer: Nicholas Cage geht auf Büffeljagd

Der Student Will Andrews kehrt Harvard den Rücken und möchte das Leben abseits des Vorlesungsaals kennenlernen. Auf der Suche nach einem Abenteuer landet er in Colorado, wo er eine Gruppe Büffeljäger kennenlernt, die von einem gewissen Miller angeführt werden. Will möchte sich der Gruppe anschließen und mit ihnen gemeinsam auf die Jagd gehen. Widerwillig nimmt ihn Miller mit, doch der Student merkt schon bald, dass er in größerer Gefahr steckt als er geglaubt hat.

Hier ist der Trailer zu "Butchers Crossing":