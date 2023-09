Nicholas Cage in Höchstform

Nicholas Cage hatte dieses Jahr eine Reihe an denkwürdigen Auftritten. In "Renfield" bekam er endlich die Gelegenheit Dracula zu spielen, in Flash schlüpfte er für einen Gastauftritt in die Rolle von Superman und mit “The Old Way" und “Butcher’s Crossing” ist er gleich in zwei Western zu sehen. Wenn man den Kritiker:innen jedoch glauben darf, dann dürfte “Dream Scenario” eines der besten Nicholas Cage Filme aller Zeiten sein.

Cage kommt hier eigentlich in zwei Rollen zum Einsatz. Auf der einen Seite spielt er den zurückgezogenen und sensiblen Uni-Professor und auf der anderen Seite die wahnsinnige Traumfigur, die Menschen skrupellos in ihren Träumen abschlachtet. In beiden Rollen können wir uns ihn sehr gut vorstellen!

Wann erscheint “Dream Scenario”?

"Dream Scenario" erscheint am 10. November in den US-Kinos. Ein Kinostart für Österreich ist noch nicht bekannt.