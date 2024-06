Österreichs Rekordtorschütze Toni Polster wird der EM-Experte auf PULS 24, in Café Puls und auf JOYN. Die ÖFB-Legende wird die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in der Rubrik "Café Polster – Der EM-Talk mit Toni Polster“ analysieren und täglich ab 17. Juni zu sehen sein. Alle Spiele der EURO 2024 sind bei ServusTV und im ORF sowie in den Livestreams auf JOYN mitzuverfolgen.