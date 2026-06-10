ÖFB-Legende Toni Polster wird der WM-Experte auf PULS 4 , in Café Puls und auf JOYN . Die ÖFB-Legende analysiert im Sommer 2026 die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA in der Rubrik "Café Polster – Der WM-Talk mit Toni Polster“ in Österreichs beliebtem Frühstücksfernsehen

Was wünscht sich Polster für die WM?

"Die Vorfreude ist natürlich riesig groß und ich hoffe, dass die österreichische Mannschaft die Gruppe übersteht und dann hoffentlich nicht gegen Spanien spielen muss, denn das wäre sicherlich schwierig. Aber wenn es nicht so ist, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir noch einmal weiterkommen und das wünsche ich mir", sagt Polster.



Zu sehen ist er täglich ab 12. Juni auf PULS 4 & JOYN in Café Puls. Einen ganz genauen Blick wird der Trainer der Wiener Viktoria auf das ÖFB-Team von Coach Ralf Rangnick legen. Am 11. Juni nimmt die Fußball-Legende zum WM-Start bereits auf der "Café Puls"-Couch Platz.