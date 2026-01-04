Die Suche nach dem neuen James Bond beschäftigt die Filmwelt im Grunde seit 2021, als Daniel Craig (57) seine Walther P99 endgültig an den Nagel hängte. Nun scheint sie ein Ende zu haben - zumindest, wenn man einem Bericht von "The Mail on Sunday" Glauben schenken will. Demnach habe der designierte neue Doppelnullagent die frohe Kunde gegenüber seinen Freunden schon herausposaunt. Der Name des angeblich neuen 007 : Turner, Callum Turner (35).

In der Tat scheint das rein statistisch durchaus wahrscheinlich zu sein. Bei den Buchmachern galt Turner bereits vor der Veröffentlichung des Artikels als einer der größten Favoriten für die Nachfolge von Craig. Zumal er mit seinen 35 Jahren genau in das Anforderungsprofil des neuen James Bonds passt, der im kommenden Teil deutlich jünger sein soll.

Einer dieser Freunde hat laut "The Mail on Sunday" offenbar nicht dicht gehalten. Die anonyme Quelle aus dem Umfeld des 35-jährigen Briten wird mit den Worten zitiert: "Er plappert es in der ganzen Stadt herum. Callum wird der neue Bond, es ist bestätigt. Alle in seinem Kreis reden darüber. Es ist das am schlechten behütetste Geheimnis überhaupt."

Turner wuchs in einer Londoner Sozialbausiedlung auf und startete seine Karriere als Model für die Modekette Next. Seinen Durchbruch feierte er als Theseus Scamander in den "Harry Potter"-Spin-offs "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" und "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse". Kritikerlob erntete er 2023 für seine Rolle in "The Boys In The Boat" unter der Regie von George Clooney sowie als Major John "Bucky" Egan in der Apple-TV-Serie "Masters Of The Air", produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks.

Sollte Turner seinen Martini künftig nur noch geschüttelt schlürfen, könnte das gleich ein doppelter Coup werden. Denn Turners Verlobte ist niemand Geringeres als Pop-Superstar Dua Lipa (30). Die Sängerin brennt laut Insidern darauf, den Titelsong für den nächsten Bond-Film beizusteuern. "Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Theme aufnehmen", so die Quelle. Lipa würde damit unter anderem in die Fußstapfen von Adele, Billie Eilish und Sam Smith treten.

Urlaub in Ian Flemings Villa heizt Gerüchte an

Turner und Lipa sind seit Januar 2024 ein Paar und verlobten sich im vergangenen Sommer. Einen Hochzeitstermin haben sie bisher nicht verkündet. Doch ein Detail heizte die Bond-Spekulationen zuletzt noch weiter an: Das Paar verbrachte einen Urlaub im "Goldeneye"-Resort auf Jamaika - dem ehemaligen Anwesen von Bond-Erfinder Ian Fleming.

Der nächste 007-Film, bisher nur als "Bond 26" bekannt, ist einer der meisterwarteten Filme Hollywoods. Seit "Keine Zeit zu sterben" von 2021 warten Fans auf den 26. Teil der Reihe. Die Dreharbeiten könnten noch in diesem Jahr beginnen, ein Kinostart wäre dann für 2027 möglich. Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83), die das Franchise über ihre Produktionsfirma Eon Productions kontrollierten, verkauften die Bond-Rechte im Februar 2024 für geschätzte eine Milliarde Dollar an Amazon.