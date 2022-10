Zumindest beim berühmtesten Agenten aller Zeiten (und hoffentlich auch bei deinen Eltern!) irrt das Gefühl nicht: Der MI6-Agent mit der Lizenz zum Töten feiert diesen Oktober seinen bereits 60. Geburtstag (1962 kam "James Bond – 007 jagt Dr. No" mit Sean Connery in der Hauptrolle in die Kinos). Und immer noch kann ihm in Sachen Coolness, Stilbewusstsein und der Frage, wie man die Welt rettet, ohne dass auch nur eine Haarsträhne quer liegt, wirklich niemand das Wasser reichen. Weil er ist nun Mal Bond, James ... na, ihr wisst schon.

Weil man zum 60er sich Zeit nehmen sollte, das eigene Schaffen Revue passieren zu lassen, präsentieren wir euch:

Alle 25 Bond-Filme im knallharten IMDb-Ranking: