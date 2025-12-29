Regisseurin Veronica Rodriguez hat einen Vorgeschmack auf die Musik des kommenden Films "Camp Rock 3" gegeben. "Wir haben natürlich auch einige unserer Original-Songs wieder mit dabei", verriet sie gegenüber "Entertainment Weekly". "Einige haben wir überarbeitet, andere haben wir unverändert gelassen, weil sie einfach so gut sind. Fans können sich auch auf neue Musik freuen."

Disney kündigte im September an, die beliebte Filmreihe mit einer neuen Generation von Camp-Teilnehmern fortzusetzen. Gleichzeitig sollen auch einige vertraute Gesichter zurückkehren - darunter die Jonas Brothers, die im dritten Teil erneut als Band Connect 3 auftreten.