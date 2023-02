76. Filmfestspiele Cannes: Ruben Östlund wird Jury-Vorsitzender

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund wird bei den 76. Filmfestspielen von Cannes als Vorsitzender der Jury fungieren. Der zweifache Gewinner der Goldenen Palme zeigte sich "glücklich, stolz und geehrt" über die Aufgabe, die ihm bei der diesjährigen Festivalausgabe von 16. bis 27. Mai zufällt. "Nirgends in der Filmwelt sind die Erwartungen so groß, wie wenn sich im Wettbewerb von Cannes der Vorhang hebt", wurde er am Dienstag von den Organisatoren zitiert.