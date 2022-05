Los geht es aber erst einmal mit einem Eröffnungsfilm, der schon vor dem Festivalstart für Aufsehen sorgte. Die Zombiekomödie des Franzosen Michel Hazanavicius ("The Artist") trägt jetzt wegen des Krieges in der Ukraine einen anderen Titel als ursprünglich geplant. Nach Beschwerden aus der Ukraine hatte sich Hazanavicius bereit erklärt, "Z (comme Z)" umzubenennen in "Coupez!". Das "Z" erinnerte an das Zeichen auf russischen Panzern und wurde in der internationalen Öffentlichkeit zu einem Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskrieges. Wird der Krieg darüber hinaus Thema beim Festival sein?

Und was ist eigentlich mit Corona? Ein Erbe aus der Pandemie-Version vergangenes Jahr ist geblieben: Das Festival hat sich digitalisiert, die Kinotickets lassen sich anders als früher weiterhin online kaufen. "Allen Teilnehmern wird dringend empfohlen, eine Maske im Palais und den Kinosälen zu tragen", hieß es außerdem von den Veranstaltern vorab. Cannes konnte 2020 nicht stattfinden und wurde 2021 vom Mai in den Juli verschoben.

Nun sehnen sich alle nach Normalität. Zurück in die Kinos und an den Strand. Und auf Partys? Sicher werde wieder gefeiert, ist sich Regisseur Trier sicher. Jeder werde einen überzeugen wollen, Party zu machen, sagte er. "Aber der Trick ist, früh heimzugehen." Anders sei ein straffes Programm mit mehreren Filmen pro Tag gar nicht zu schaffen. Feststeht für ihn aber in jedem Fall: "Es ist eine Ehre, und ich freue mich sehr darauf."

