Auf diese Extras können sich die Fans freuen

Im Dezember soll das "Sex And The City"-Revival – die Serie "And Just Like That" – auf HBO Max ausgestrahlt werden: "Die Figur der Carrie Bradshaw liegt mir sehr am Herzen, und ihre Welt für die Fortsetzung der "Sex and the City"-Geschichte wieder aufleben zu lassen, war eine große Freude", so Parker in der Airbnb-Pressemitteilung.

"Ich freue mich darauf, dass unsere ZuschauerInnen Carries New York wie nie zuvor erleben und zum ersten Mal buchstäblich in ihre Schuhe schlüpfen können."