"SATC": Dieser Ex-Lover von Carrie Bradshaw ist Teil des Sequels

Nachdem Fans zuerst die fehlende Samantha (Kim Catrall) im "Sex and the City"-Sequel "And Just Like That" verkraften mussten, folgte mit dem Fehlen von Mr. Big (Chris Noth) und Steve Brady (David Eigenberg) die nächste Enttäuschung.

Doch Carrie Bradshaws Geschichten über Sex, Liebe und Drama scheinen nun gerettet zu sein: Ex-Lover Aidan Shaw soll zurückkehren. Das bestätigte der Darsteller John Corbett gegenüber "Page Six".