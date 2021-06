Der Thriller "Catch the Fair One" hat beim Tribeca Festival in New York den Publikumspreis gewonnen. In der Dokumentationskategorie sei zudem der Film "Blind Ambition" über ein Winzer-Team aus Simbabwe ausgezeichnet worden, teilten die Veranstalter des Festivals am 24. Juni mit.

Für die beste Online-Premiere sei die Dokumentation "Ferguson Rises" von den Zuschauern ausgewählt worden. Die Publikumspreise sind mit 10.000 Dollar dotiert (etwa 8.000 Euro). Von einer Jury war zuvor bereits unter anderem der Thriller "The Novice" mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden.