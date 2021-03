"In the Heights" mit fetzigen Teaser-Postern und zwei Trailern

Neue "West Side Story"?

Darum geht es in dieser Kinoversion eines Broadway-Musicals: Gleich außerhalb der U-Bahn-Station 181st Street in Washington Heights liegt der Duft eines Cafecito Caliente in der Luft, dort, wo ein Kaleidoskop von Träumen diese lebendige und eng verbundene Gemeinschaft versammelt. Der Mittelpunkt des Ganzen ist der sympathische Bodega-Besitzer Usnavi (Anthony Ramos), der jeden Cent aus dem Alltrags-Trott spart, während er hofft, träumt und von einem besseren Leben singt.

"In the Heights" verschmilzt Lin-Manuel Mirandas Musik und Texte mit Regisseur Jon M. Chus lebendigem und authentischen Auge fürs Geschichten-Erzählen, um eine Welt einzufangen, die wie keine andere ist, aber universell in ihrer Erfahrung.

Vielleicht hat das Musical ja sogar das Potential, die "West Side Story" für eine neue Generation zu werden.

"In the Heights" soll am 18. Juni in unseren Kinos starten.