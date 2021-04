"Chadwick Boseman: Portrait of an Artist": Netflix-Special im April

Netflix-Special

Mit "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist" ehrt Netflix den Ausnahmekünstler, der für seine Rolle in "Ma Rainey's Black Bottom" für den Oscar als bester Hauptdarsteller posthum nominiert ist. In der Doku sprechen unter anderem Viola Davis, Denzel Washington und Phylicia Rashad über ihre Zusammenarbeit mit Boseman.

Auch die Regisseure Spike Lee ("Da 5 Bloods"), George C. Wolfe ("Ma Rainey's Black Bottom"), Brian Helgeland ("42"), Reginald Hudlin ("Marshall") and Tate Taylor ("Get on Up") erzählen von dem Einfluss den Boseman auf sie und die Filmwelt hatte.

Das Netflix-Special erscheint am 17. April und ist nur für 30 Tage verfügbar.