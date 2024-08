Channing Tatum arbeitete fünf Jahre an seinem Wunschprojekt

Tatum verkörpert den Mutanten in einigen Szenen des neuesten Marvel-Films "Deadpool & Wolverine". Doch schon lange zuvor wünschte er sich einen Kinoauftritt rund um die Figur. Schon im Jahr 2014 unterschrieb Tatum für das Projekt, doch verschiedene Regisseure wie Doug Liman (59) oder "Fluch der Karibik"-Macher Gore Verbinski (60) kamen und gingen, und als Disney schließlich 21st Century Fox aufkaufte, war das Projekt 2019 offiziell gestorben.

Nun habe Tatum den Marvel- und Disney-Verantwortlichen, die nun die Rechte an der Figur halten, bereits mitgeteilt, dass er sich erneut einen Solofilm wünscht. "Natürlich habe ich es gesagt. Ich sage schon seit 10 Jahren, dass ich es will", erklärte Tatum, und fügte hinzu: "Es liegt in den Händen von Bob Iger und Kevin Feige. Ich bete zu Gott."

Tatums Aussagen fielen am Rande der Premiere seines neuen Films "Blink Twice", bei dem Partnerin Kravitz Regie führte. In dem Werk spielt er einen Tech-Milliardär, der mit Freunden und einer Reihe schöner Frauen auf eine Privatinsel fliegt. Doch dort nehmen die Ereignisse eine schockierende Wendung, nachdem die Gruppe zuvor über Stunden Drogen und Alkohol konsumiert hatte. In Österreich und Deutschland startet der Thriller am 22. August im Kino.