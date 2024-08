"Deadpool & Wolverine"-Rekord: Wesley Snipes schlägt Jackman

Das Guinness Buch der Rekorde hat Wesley Snipes' Rekord jetzt offiziell bestätigt . 25 Jahre und 340 Tage liegen seit seinem ersten Auftritt in "Blade" (1998) und seinem Mini-Comeback in "Deadpool & Wolverine".

Mit "Deadpool & Wolverine" holt sich Hugh Jackman (55) den Rekord als Schauspieler mit der längsten Marvel-Karriere zurück - davon gingen die Fans im Vorfeld aus. Doch falsch gedacht. Die Bestmarke geht an Wesley Snipes (62). Denn der hat einen überraschenden Cameo-Auftritt als Blade in "Deadpool & Wolverine" - und sein Vampirjäger erblickte zwei Jahre früher das Licht der Kinoleinwand als Hugh Jackmans Wolverine.

Wesley Snipes stellte mit seinem Gastauftritt noch einen zweiten Rekord auf. Er ist der Marvel-Held mit dem größten Abstand zwischen zwei Filmen. Zwischen dem zweiten und letzten "Blade"-Film 2004 und "Deadpool & Wolverine" liegen 19 Jahre und 231 Tage. Damit löste er Alfred Molina ab. Zwischen dessen Performances als Doctor Octopus in "Spider-Man 2" (2004) und "Spider-Man: No Way Home (2021)" gab es eine Pause von 17 Jahren.

Dieses Trio verlor den Marvel-Rekord an Wesley Snipes

Hugh Jackman trat erstmals 2000 in "X-Men" als Wolverine auf. Den Rekord für den langlebigsten Darsteller einer Marvel-Figur teilte er sich mit Patrick Stewart (84). Der Schauspielveteran verkörperte in den "X-Men"-Filmen Professor X. Jackman und Stewart waren die einzigen Figuren aus dem "X-Men"-Debüt 2000, die 2017 in "Logan - The Wolverine" auftraten.

2021 büßte das "X-Men"-Duo seine Spitzenposition ein. Tobey Maguire, Willem Dafoe und J.K. Simmons tauchten in "Spider-Man: No Way Home" auf. Wie bei Wesley Snipes' Gastspiel in "Deadpool & Wolverine" handelte es sich um einen Kurzauftritt. Er kam 19 Jahre und 225 Tage nach "Spider-Man" in die Kinos, als das Trio in den Marvel-Kosmos eintrat.