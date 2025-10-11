Channing Tatum (45) hat offen über eine besonders unangenehme Szene in seinem neuen Film "Der Hochstapler - Roofman" gesprochen. Bei dem Dreh stand er zu einem Zeitpunkt komplett nackt vor der Kamera - ganz ohne Abdeckung.

"Dein schlimmster Albtraum" In der Krimikomödie spielt Tatum Jeffrey Manchester, einen ehemaligen Ranger der US-Armee, der durch Dächer in Fast-Food-Restaurants einbricht und schließlich im Gefängnis landet. Nach seinem Ausbruch lebt er monatelang in einem Spielzeuggeschäft. In einer Szene wäscht er sich gerade nackt im Waschbecken, als ihn der Manager (Peter Dinklage, 56) entdeckt. "Egal, wie selbstbewusst du bist, es ist dein schlimmster Albtraum", erinnerte sich Tatum bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" daran zurück, nackt vor der Kamera zu stehen. "Übrigens sind alle anderen bekleidet, und du bist der Einzige, der nackt ist. Das ist tatsächlich der schlimmste Albtraum überhaupt", erklärte er. "Normalerweise trage ich einen Tanga oder Unterwäsche oder eine Socke oder so etwas", berichtete er weiter.

"Lass es einfach nicht seltsam aussehen" Am besagtem Tag erschien er am Set in der Annahme, es gäbe einen Plan für den Umgang mit der Nacktszene. Doch Regisseur Derek Cianfrance (51) habe laut Tatum dazu gesagt: "Ja, ich weiß es nicht." Weiter führte der "Magic Mike"-Star aus: "Und ich sage: 'Was? Was meinst du damit, du weißt nicht, wie wir das drehen sollen?' Und er sagt: 'Wir finden schon eine Lösung.'" Besonders unangenehm sei der Moment gewesen, in dem Tatum nackt auf ein Fahrradgestell steigen musste, da die Kamera von Nahem filmte. "Ich glaube, ich habe während des Tages dissoziiert", so Tatum. Doch auch nach dem Dreh war das Thema für Tatum noch nicht ganz abgeschlossen. Cianfrance habe ihn später angerufen und gefragt: "Was willst du, dass ich damit mache?" Gemeint war offenbar, ob man bestimmte Körperpartien für die finale Filmfassung verpixeln oder abdecken solle. Tatums einzige Bitte: "Lass es einfach nicht seltsam aussehen, Mann. Mach daraus bitte keinen NC-17-Film."

Channing Tatum freute sich über seinen Szenenpartner Tatum war jedoch froh darüber, die Szene zusammen mit Peter Dinklage zu drehen. Nach seinem Lieblingsmoment vom Dreh gefragt, sagte er dem "People"-Magazin: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen kann, dass es am lustigsten ist, nackt vor Peter Dinklage wegzulaufen, weil man sich dabei völlig bloßgestellt fühlt." Jedoch sei er "wirklich der beste Partner in dieser Szene" gewesen, da es mit ihm sehr unterhaltsam gewesen sei. "Roofman - Der Hochstapler" kommt am 10. Oktober in die US-Kinos, in Österreich und Deutschland soll der Film am 27. November anlaufen.