Charlott Reschke (geb. 2005) kehrt nach ihrem Abitur und dem Besuch einer Schauspielschule in New York als Johanna Flemming zur RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Seit 2015 verkörperte sie die Tochter von Jo Gerner und Kathrin Flemming als Nebenrolle. Mehr sei als Schülerin nicht möglich gewesen, teilt RTL mit. Nun gehört die Schauspielerin zum Hauptcast .

Ab 27. Mai im TV zu sehen

Ab Folge 8.280, die am Dienstag, 27. Mai ausgestrahlt wird, ist Charlott Reschke nach ihrem Abschied im vergangenen Jahr wieder bei "GZSZ" zu sehen. In der Zwischenzeit hat sie ihr Abitur bestanden, ist durch Europa gereist und hat drei Monate lang die Schauspielschule Lee Strasberg in New York besucht. Die Zeit in der US-amerikanischen Metropole habe ihren schauspielerischen Horizont sehr erweitert. "Persönlich hat mich der kulturelle Austausch mit Menschen aus aller Welt inspiriert. An der Schule und auch darüber hinaus habe ich viele unterschiedliche Kulturen und Perspektiven kennenlernen dürfen."

Sie habe sich lange gewünscht, in den Hauptcast einzusteigen, wird die Potsdamerin in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich wollte unbedingt sehen, was sich dadurch verändert. Das, was ich so lange nur teilweise als Schülerin machen konnte, nun richtig anzugehen - das war mein Wunsch."