Filmideen von ChatGPT

Der "Hollywood Reporter" hat das Programm getestet und es aufgefordert, zwei Hollywood-Klassiker zu kombinieren und daraus neue Filmideen zu liefern. Nachvollziehbar und ganz im Trend: Das US-Kino ist seit geraumer Zeit vollgepackt mit Remakes und Reboots, deshalb bietet es sich an, der KI klare Referenzen für die Arbeit zu geben. Zur Aufgabe, eine Filmidee aus den Kinohits "Stirb Langsam" und "E-Mail für dich" zu fabrizieren, lieferte ChatGPT folgendes Ergebnis:

"Als eine Gruppe Terroristen am Weihnachtsabend ein Kaufhaus in ihre Gewalt bringt, muss sich eine frustrierte Geschäftsbesitzerin mit einem Polizisten zusammentun, um den Tag zu retten. Während ihrer Mission necken sich die beiden und flirten per E-Mail."

Die Schwäche des Chatbots ist schnell erkennbar: Die KI nimmt die prägnantesten Erzählmuster der vorgegebenen Filme und kombiniert sie lose miteinander. Es fehlt das Gefühl für die Grundelemente einer narrativen Struktur wie Konflikt, psychologische Nachvollziehbarkeit oder Originalität.