Quentin Tarantino spricht über Karriereende

Quentin Tarantino will nicht "für sinkende Erträge" arbeiten

Schon seit Jahren betont der einst mit "Pulp Fiction" (1994) und "Reservoir Dogs" (1992) weltbekannt gewordene Tarantino, dass er nicht als in kreativer Hinsicht abgeschlaffter Alt-Regisseur enden möchte. Und auch in seinem neuen Interview erklärte er, nicht "für sinkende Erträge" arbeiten zu wollen. "Ich will nicht dieser alte Mann werden, der den Kontakt verloren hat", so Tarantino.

Stattdessen gab der Filmemacher als Ziel für sein Karriereende und seinen zehnten und letzten Film an: "Ich bin ein Entertainer. Ich will dich so zurücklassen, dass du noch mehr willst." Von seinem Gesprächspartner Chris Wallace (75) danach gefragt, ob er schon wisse, worum es in seinem bevorstehenden letzten Film gehen wird, verriet Tarantino noch: "Nein, das weiß ich überhaupt nicht, denn ich habe es überhaupt nicht eilig, meinen letzten Film zu machen."