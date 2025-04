Ab dem 3. April ist Schauspieler Jason Momoa (45) im kunterbunten Abenteuerstreifen "Ein Minecraft Film", die Adaption des gleichnamigen Videospiels, zu sehen. Nun hat der Streamingdienst Apple TV+ in einer Pressemitteilung enthüllt, dass Momoa ebenfalls noch in diesem Jahr in einem ungleich ernsteren Herzensprojekt zu sehen sein wird: Die Dramaserie "Chief of War", für die der Star als Hauptdarsteller, Produzent und Drehbuchautor in Personalunion fungiert, wird ab dem 1. August ausgestrahlt.

Erneute Zusammenarbeit mit Thomas Pa'a Sibbett

Dem überwiegend polynesischen Cast gehören neben Momoa unter anderem auch Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga und Cliff Curtis an. Gemeinsam mit dem Star, der dank "Game of Thrones" seinen Durchbruch in Hollywood feierte, wird Thomas Pa'a Sibbett als Serienschöpfer aufgeführt. Mit Pa'a Sibbett tüftelte er schon das Skript für den Western "The Last Manhunt" aus, der 2022 erschienen war und in dem Momoa auch als Nebendarsteller mitwirkte.

Die ersten beiden Episoden von "Chief of War" werden zeitgleich am 1. August zur Verfügung gestellt, danach erscheinen die sieben weiteren Folgen immer freitags bis zum 19. September.

Für Apple TV+ und Momoa ist es die Fortführung einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 2019 hatte "See - Reich der Blinden" Premiere gefeiert, 2022 und nach drei Staffeln war die dystopische Endzeitserie mit Momoa als Hauptdarsteller zu Ende gegangen.