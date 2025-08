Es ist ein echtes Herzensprojekt für den "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa, denn diese Geschichte war dem gebürtigen Hawaiianer besonders wichtig. In der Serie "Chief Of War" dreht sich alles um den Krieger Ka'iana (Momoa), der sich gegen die Kolonialisierung seiner Heimat im späten 18. Jahrhundert durch westliche Mächte zur Wehr setzt. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Kämpfer die Einigung der hawaiianischen Inseln an. Wir streben hier hingegen an, euch über den Episodenfahrplan auf Appe TV+ zu informieren.