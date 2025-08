Der allseits beliebte Mime Jason Momoa (46) eilt von Erfolg zu Erfolg. Erst in diesem Jahr spielte er die Hauptrolle in "Ein Minecraft Film", der Videospieladaption, die knapp eine Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einbrachte. Doch seit dem Jahr 2015 trägt der auf Hawaii geborene US-Superstar ein Herzensprojekt mit sich herum, das jetzt verwirklicht werden konnte: die epische Historienserie "Chief of War", die auf den Hawaii-Inseln am Ende des 18. Jahrhunderts spielt.

Das Besondere an dem Projekt "Chief of War", das am 1. August und damit Momoas 46. Geburtstag startet: Nicht nur ist der Serien-Cast vornehmend polynesisch, auch sprechen die Darsteller und Darstellerinnen in jenen Szenen, die sich auf den Hawaii-Inseln zutragen, größtenteils Hawaiianisch. Hier ist für das Publikum das Lesen von Untertiteln angesagt. Dieser Umstand macht die sehenswerte und stellenweise atemberaubende Historien-, Abenteuer- und Kriegsserie des Prestige-Streamingdienstes Apple TV+ jedoch ungleich authentischer.