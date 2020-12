"Chilling Adventures of Sabrina": Stars sprechen über Liebes-Comeback

Emotional

Watson sieht in der Beziehung zwischen Theo und Robin "eine süße High-School-Beziehung" und scherzte, dass es in dieser Romanze "um einen 700-Jährigen“ gehen würde. Sinclair sprach über die Höhen und Tiefen in der Beziehung von Roz und Harvey: "Eines der Dinge, die ich an Roz und Harvey liebe, ist, dass ihre Beziehung im Laufe der Zeit gewachsen ist. Durch diese Veränderung habe ich das Gefühl, dass sie gelernt haben, einander besser zu verstehen. Ich liebe Roz und Harveys Beziehung und im vierten Teil wird sie wirklich sehr schön werden."

Die Stars wollten zwar nicht zu viel verraten, doch ihre Statements weisen eindeutig daraufhin, dass man sich auf ein emotionales Serien-Finale freuen darf.