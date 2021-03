Chris Evans' "Captain America"-Comeback: Nur ein Gerücht?

Marvel-Helden gelten an sich als unsterblich, und selbst wenn ihnen die Zeit einen Streich gespielt hat und sie richtig alt geworden sind, bedeutet das noch längst nicht, dass sie kein Comeback erleben dürfen. Immerhin ist Zeit ein dehnbarer Begriff und kann im Comic-Universum auch manipuliert werden.

Ein alter Captain

Nachdem Chris Evans in "Avengers: Endgame" als "Captain America" von einer Zeitreise in die Zukunft als alter Mann zurückgekehrt ist und seinen Schild und damit seinen Superhelden-Namen an den "Falcon" Sam Wilson (Anthony Mackie) weitergegeben hat, bedeutete das offensichtlich seinen endgültigen Rückzug aus dem Marcel Cinematic Universe (MCU). Fans haben aber die Hoffnung auf Evans' Rückkehr in der legendären Rolle nie aufgegeben und immer wieder kursierten Gerüchte, dass ein weiterer Auftritt bald bevorstehen könnte.