Chris Pratt wird wegen Fake-Tweet für tot erklärt

Nachdem am 3. Februar einige alte und auch ein gefälschter Tweet von Chris Pratt auftauchten, trendete der Schauspieler auf Twitter. @CatGRLISM postete Screenshots von drei vermeintlichen Tweets von Pratt, wobei einer davon rassistische Beleidigungen enthielt.

Zwei der Tweets wurden 2012, kurz bevor der Darsteller für "Guardians oft he Galaxy“ engagiert wurde, veröffentlicht und sind heute noch auf seinem Profil abrufbar. Einer davon zeigt Bild von einem Stift der Bank of America, auf dem "Made in China“ steht. Im anderen Tweet kommentierte Pratt die Miss-Universe-Gala und machte sich mit einem Wortwitz über die Teilnehmerinnen lustig.