Derbes Mundwerk grenzwertig

So bezweifle er, dass "sich ein Studio heute noch trauen würde, 'Stromberg' in der genau gleichen Machart zu produzieren". Vor allem das ungemein derbe Mundwerk des titelgebenden Bürochefs Bernd Stromberg (Herbst) würde im Jahr 2023 wohl nicht mehr gehen: "Also was der Stromberg da so von sich gibt, war und ist natürlich bewusst grenzwertig. Angesichts manch eines Spruchs kann man schnell zu dem Gedanken kommen: Der würde heute bestimmt AfD wählen", so Herbst. Folglich müsste man sich heutzutage "zumindest sensibler herantasten und bei manchen Formulierungen aufpassen".