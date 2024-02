"Dracula"-Verfilmung von Luc Besson angekündigt

"Dracula - A Love Tale" (dt.: "Dracula - Eine Liebesgeschichte") soll der Titel des kommenden Projekts lauten, mit dem Besson an seinen Venedig-Erfolg "Dogman" aus dem vergangenen Jahr anschließen möchte. Dem US-Branchenblatt "Deadline" zufolge erzählt die neue "Dracula"-Verfilmung eine Art Origin-Geschichte rund um den bekannten Blutsauger. Der Fürst der Finsternis verflucht darin nach dem vorzeitigen Tod seiner Ehefrau Gott, und wird so erst zum unsterblichen Vampir.

Die Rolle des Dracula übernimmt laut "Deadline" "Dogman"-Hauptdarsteller Caleb Landry Jones ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", 34). Welche Figur der zweifache Oscarpreisträger Waltz spielen wird, ist bislang noch unklar. Die Dreharbeiten sollen im Jahresverlauf starten, sodass "Dracula - A Love Tale" 2025 in den Kinos erscheinen könnte.