Elegant gleitet die Kamera am Gemäuer entlang und in die Gruft hinein auf den Sarg zu. Die Musik schwillt an, und Blut tropft auf das, was hier geschrieben steht: DRACULA. So beginnt der Streifen – und nicht eine Sekunde wird das Gefühl der Bedrohung schwinden in einem der besten Vampirfilme aller Zeiten. Es ist der erste Auftritt von Christopher Lee als Fürst der Finsternis. Im Laufe seiner Karriere wurde er mit dieser Rolle zur Ikone.

