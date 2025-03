Oscar-Preisträger Christoph Waltz (68) ist der jüngste prominente Zuwachs der Hulu-Erfolgsserie "Only Murders in the Building". Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird der österreichische Schauspieler in der kommenden fünften Staffel in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein.

Waltz, bekannt für seine markanten Darstellungen in Filmen wie "Inglourious Basterds" oder "Django Unchained", wird die Hauptbesetzung um Selena Gomez (32), Martin Short (74) und Steve Martin (79) ergänzen. Nähere Details zur Rolle gibt es laut dem Bericht noch nicht, auch die Handlung der neuen Staffel ist bisher geheim.