Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in "Only Murders in the Building"

"Only Murders in the Building"-Staffel 5 ist fix

"Only Murders in the Building" erhält eine fünfte Staffel. Das haben die Stars der erfolgreichen TV-Show, Steve Martin (79), Martin Short (74) und Selena Gomez (32), auf Instagram verkündet. Die nächste Staffel der Murder-Mystery-Serie des US-Streamingdiensts Hulu wird US-Medienberichten zufolge wie die vorherigen Staffeln zehn Episoden umfassen. Die Serie hat für die ersten drei Staffeln bereits 49 Emmy-Nominierungen erhalten. Allein die dritte Season von "Only Murders in the Building" wurde 21 Mal für den bedeutenden Fernsehpreis nominiert. Hierzulande ist die Serie auf Disney+ zu sehen. Am 27. August startete dort die vierte Staffel der Show.

Darum geht es in Staffel vier Den neuen Mordfall der vierten "Only Murders in the Building"-Staffel kennen Zuschauerinnen und Zuschauer schon seit den finalen Momenten der vorherigen Ausgabe: Charles' (Martin) Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki (Jane Lynch, 64) wird erschossen. Da sie wie Charles gekleidet war, entsteht rasch der Verdacht, dass eigentlich er ermordet werden sollte. Gleichzeitig möchte ein großes Hollywood-Studio den "Only Murders"-Podcast auf die Kinoleinwand bringen. Mabel (Gomez), Oliver (Short) und Charles reisen nach Hollywood und lernen dort die drei Star-Protagonisten Eva Longoria (49), Eugene Levy (77) und Zach Galifianakis (54) kennen, die sie im geplanten Filmprojekt spielen sollen. Die Schauspiel-Berühmtheiten folgen Oliver, Charles und Mabel zurück nach New York. Sie wollen die Eigenheiten des Trios studieren, um sie überzeugend auf der Leinwand darstellen zu können. Doch im Laufe dieses Rollenstudiums werden auch die Hollywood-Größen immer tiefer in die Mordermittlung hineingezogen.

Mehr große Stars als jemals zuvor Schon in den vorherigen Staffeln traten namhafte Schauspielgrößen wie etwa Oscarpreisträgerin Meryl Streep (75) oder der aus zahlreichen Marvel-Filmen bekannte Paul Rudd (55) in "Only Murders in the Building" auf. In der vierten Staffel sind jedoch deutlich mehr Gaststars und bekannte Gesichter mit von der Partie. Neben Rückkehrerin Streep, die erneut die Figur Loretta Durkin verkörpert, sind dieses Mal die bereits erwähnten Longoria ("Desperate Housewives"), Levy ("Schitt's Creek") und Galifianakis ("Hangover") Teil des Schauspiel-Ensembles. Ebenfalls neu im Cast sind unter anderem Melissa McCarthy (54) oder Kumail Nanjiani ("The Big Sick", 46).