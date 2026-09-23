Filmische Brillanz, faszinierende Wandlungsfähigkeit und internationale Strahlkraft: Christoph Waltz ist einer der wenigen österreichischen Schauspieler, die in Hollywood Kinogeschichte geschrieben haben. ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF ON gratulieren dem aus Wien stammenden, zweifachen Oscar-Preisträger, der am Sonntag, dem 4. Oktober 2026 , seinen 70. Geburtstag feiert, mit zahlreichen filmischen Höhepunkten und einer Doku, die das Leben abseits der Kamera beleuchtet.

Von „Django Unchained“ bis „Kommissar Rex“ in ORF 1 und ORF 2 sowie auf ORF ON

Am Sonntag, dem 27. September, steht der Fernsehabend in ORF 1 und auf ORF ON ganz im Zeichen des Jubilars: In Quentin Tarantinos meisterhaftem Western-Epos „Django Unchained“ (20.15 Uhr) brilliert Christoph Waltz in der Rolle eines deutschen Kopfgeldjägers, für die er mit seinem zweiten Oscar und Golden Globe ausgezeichnet wurde. Die Doku „Christoph Waltz – Der Charme des Bösen“ (22.55 Uhr) zeichnet den außergewöhnlichen Lebensweg des Künstlers nach und lässt prominente berufliche Wegbegleiter und private Bekannte zu Wort kommen. Im bildgewaltigen Abenteuerfilm „Legend of Tarzan“ (23.50 Uhr) gibt Waltz als skrupelloser Schurke den perfekten Kontrapunkt zum Helden des Dschungels.

Die Verwechslung der Ferienunterkünfte zweier Familien gibt am Samstag, dem 3. Oktober, in ORF 2 den Weg für „Die Verzauberung“ (11.00 Uhr) in malerischer Berglandschaft frei. Beide Elternpaare kommen einander dabei zu nahe und verlieren den angetrauten Partner aus dem Sinn. Im Gefühlsdurcheinander der Erwachsenen allein gelassen, machen sich deren Kinder auf in die weite Welt und verirren sich. Es spielen neben Christoph Waltz u. a. Katharina Müller-Elmau, Heio von Stetten und Katharina Abt. In ORF 1 ist der Jubilar am 3. Oktober in einer „Kommissar Rex“-Dacapo-Folge zu sehen, wenn „Der Puppenmörder“ (11.55 Uhr) Tobias Moretti und seinen vierbeinigen Ermittlungspartner auf den Plan ruft.