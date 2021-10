Christoph Waltz wird 65: Weltstar aus Österreich

Arbeiten vor der Entdeckung durch Tarantino

Nach der Matura studierte Waltz Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar und am Lee Strasberg Institute in New York. In den 70er Jahren begann seine Karriere als gut gebuchter Darsteller in TV- und Filmproduktionen, darunter ein Auftritt als angehender Ermittler in einem Wiener "Tatort". Als unglücklicher Schlagerstar in "Du bist nicht allein – Die Roy Black Story" wurde Waltz Mitte der 90er Jahre mit Fernsehpreisen ausgezeichnet. Mit seinem Leben in der deutschsprachigen TV-Welt war Waltz dennoch nicht zufrieden. Wenn seine Mutter sich nach seiner Arbeit erkundigte, sagte er nur: "Frag mich nicht", erzählt sie in ihrer Autobiografie.

Die Tarantino-Filme und Oscars öffneten Waltz die Tore zu Hollywood. Neben Bösewichten verkörperte er immer wieder Blender und Lügner aus dem echten Leben: In Tim Burtons "Big Eyes" stellte er Walter Keane dar, der die Gemälde seiner Frau als die eigenen ausgab. Und im selbstinszenierten "Georgetown" spielte Waltz einen Deutschen, der sich ab den 1990er Jahren durch Washington schwindelte.