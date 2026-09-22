Cliff Booth: Trailer zur Tarantino-Fortsetzung von David Fincher

2019 hieß es dank Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood“ und wir lernten den Stuntman Cliff Booth kennen. Brad Pitt brachte diese Rolle richtig Glück, denn er gewann 2020 einen Oscar als Bester Darsteller in einer Nebenrolle. Nun kehrt er als dieser vom Unglück verfolgte Typ in dem eigenständigen Sequel/Spin-off „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ zurück. Obzwar Tarantino an dem Projekt beteiligt ist, hat er diesmal nicht die Regie übernommen, sondern David Fincher mit dieser Aufgabe betraut. Hier ist der Trailer zu der sündteuren Netflix -Produktion:

Die Handlung spielt 1977, acht Jahre nachdem Cliff Booth der Manson-Familie in Tarantinos fiktiver Geschichte von 1969 begegnete. Los Angeles braucht keinen „Hippie-tötenden“ Stuntman mehr auf die gleiche Weise wie damals. Booth arbeitet daher inzwischen nicht mehr in seinem früheren Job, sondern verdient sich seinen Lebensunterhalt als Barkeeper und Filmvorführer – und tritt als „Fixer“ für Hollywoods Größen auf, wenn Probleme gelöst werden müssen, für die seine besonderen (gelegentlich illegalen) Fähigkeiten gefragt sind.

Warum führt Tarantino nicht selbst Regie?

Die Geschichte entstand ursprünglich als Drehbuch für Tarantinos zehnten und letzten Film, aber nachdem er mit dem Schreiben fertig war, erkannte er, dass sein letztes Werk nicht zu einer Wiederholung von etwas werden sollte, was er schon gemacht hatte. Daher wollte er das Projekt zurückstellen, doch Brad Pitt fragte Tarantino, ob er das Drehbuch nicht David Fincher zeigen dürfe – Tarantinos erklärtem Lieblingsregisseur. Und so konnte „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ doch noch verwirklicht werden. Mit einem Budget von 200 Millionen Dollar ist es der bisher teuerste Film sowohl für Tarantino als auch für Fincher.

Der Film kommt am 25. November 2026 für einen exklusiven zweiwöchigen Lauf in die IMAX-Kinos weltweit, bevor er am 23. Dezember auf Netflix startet. Es ist der erste Netflix-Film, der überhaupt in IMAX-Kinos gezeigt wird.