Mit seinem unverkennbaren Stil hat Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino fast so etwas wie ein eigenes Genre geschaffen. Kaum ein Writer/Director genießt einen ähnlichen popkulturellen Kultstatus wie Tarantino. Da Tarantino schon seit Jahren davon spricht, nicht mehr als zehn Filme machen zu wollen, ist das am 15. August 2019 erscheinende Werk "Once Upon A Time in Hollywood" der vorletzte Tarantino-Film überhaupt (vorausgesetzt man betrachtet die beiden Teile von "Kill Bill" als ein einziges Meisterwerk).