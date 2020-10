"Cobra Kai": Netflix kündigt dritte und vierte Staffel an

Die dritte Staffel schließt an die Eskalation der Rivalität der beiden Dojos bei einer Highschool-Rauferei an, die für Miguel (Xolo Maridueña) nicht gut ausging. Während Johnny nach Wiedergutmachung strebt, sucht Daniel in seiner Vergangenheit nach Antworten. Indessen manipuliert der verantwortungslose Trainer John Kreese (Martin Kove) weiterhin seine jugendlichen Karate-Schüler mit seiner fragwürdigen Vision der Dominanz.

"Cobra Kai" geht am 8. Januar 2021 bei Netflix weiter. Zwei Staffeln sind dort schon jetzt zu sehen. Auch die ersten beiden Kinofilme mit Ralph Macchio und das Remake "Karate Kid" aus dem Jahr 2010 mit Jackie Chan und Jaden Smith sind zurzeit bei Netflix im Programm.