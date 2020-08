"Cobra Kai": Serien-Fortsetzung von "Karate Kid" ab Freitag bei Netflix

"Cobra Kai" spielt 34 Jahre nach dem legendären Finale des ersten "Karate Kid"-Films. Das Leben der damals rivalisierenden Hitzköpfe Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawrence (William Zabka) hat sich recht unterschiedlich entwickelt. Während Daniel ein erfolgreicher Unternehmer und Familienvater geworden ist, hat Johnny den Anschluss verpasst. Er schleppt sich als Handwerker von Job zu Job. Als er schließlich gefeuert wird, meint er Sinn in der Wiedereröffnung seines alten Kampfsportstudios Cobra Kai zu finden. Aber auch Daniel befindet sich in einer Midlife-Crisis. Als der Zustrom von Schülern aufgrund des talentierten Schülers Miguel (Xolo Maridueña) zunimmt, flammt die alte Rivalität wieder auf. Daniel gründet ebenfalls ein Dojo, um die Lehren seines verstorbenen Lehrmeisters Miyagi weiterzugeben. Doch die beiden Hitzköpfe ziehen auch ihre Schüler und schließlich sogar ihre Söhne in den uralten Streit hinein.

"Karate Kid" (1984) und die Fortsetzungen sind übrigens nicht bei Netflix im Programm, wohl aber das Remake aus dem Jahr 2010 mit Jackie Chan und Jaden Smith.

Die zwei Staffeln von "Cobra Kai" sind ab 28. August 2020 bei Netflix zu sehen, die dritte Staffel soll 2021 bei Netflix erscheinen.