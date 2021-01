Cohen wollte mit dem "Borat"-Sequel Missstände in den USA aufzeigen

Komiker Sacha Baron Cohen (49) hat sich aus politischen Gründen verpflichtet gefühlt, einen zweiten "Borat"-Film zu drehen - um Missstände in der US-Demokratie offenzulegen. "Ich fühlte, dass die Demokratie in Gefahr war, ich fühlte, dass das Leben der Menschen in Gefahr war, und ich fühlte mich verpflichtet, den Film zu beenden", sagte der britische Schauspieler dem Magazin "Variety".

Trotz Coronavirus und Zurückweisung durch den Produzenten habe er den Film beenden wollen, nachdem er gesehen habe, wie US-Präsident Donald Trump mit der Pandemie umgegangen sei. "In dem Film ging es ursprünglich um die Gefahr von Trump und Trumpismus", sagte der Komiker. "Was das Coronavirus zeigte, war, dass seine (Trumps) Verbreitung von Lügen und Verschwörungstheorien eine tödliche Wirkung hat."