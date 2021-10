Coldplay-Live-Konzert "Music Of The Spheres" auf Amazon

Gerade erst überraschten Coldplay mit der neuen Single "My Universe", die in Zusammenarbeit mit BTS entstand, dann folgte am 15. Oktober ihr neues Album "Music Of The Spheres" und abgerundet wird der Musik-Nachschub mit einem globalen Live-Konzert.

"Es ist toll, dass Fans auf der ganzen Welt über Amazon Music unsere erste Show seit Veröffentlichung von 'Music Of The Spheres' sehen können. Es wird eine besondere Nacht", kündigt die Band an.