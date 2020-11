Colin Firth als Zombie-Jäger in einer Action-Komödie

Der britische Oscar-Preisträger Colin Firth („The King’s Speech“) wird sein vielfältiges Repertoire bald mit einer weiteren ungewöhnlichen Rolle bereichern. In der Realverfilmung des beliebten chinesischen Webcomics „Zombie Brother“ muss er mit einer Zombie-Apokalypse klarkommen, die durch verseuchtes Wasser in New York ausbricht.

Das Projekt trägt vorerst den durchaus gelungenen Arbeitstitel „New York Will Eat You Alive“ und wird, abgesehen von der STXfilms-Gruppe, auch durch Channing Tatum produziert. Ob Tatum ebenfalls eine Rolle übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.