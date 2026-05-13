Drei Jahre, drei Oscars - für Conan O'Brien (63) wird die wohl glamouröseste Bühne der Filmwelt zur festen Heimat. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekanntgegeben hat , wird der Comedian die 99. Academy Awards am 14. März 2027 moderieren.

Eingespieltes Team bleibt zusammen

Auch Raj Kapoor und Katy Mullan kehren als ausführende Produzenten zurück - für sie ist es bereits das vierte Jahr in dieser Rolle. Zudem werden Jeff Ross und Mike Sweeney zum dritten Mal als Produzenten zurückkehren. Die Verleihung wird live auf ABC und Hulu sowie in mehr als 200 Ländern übertragen, der Austragungsort ist erneut das Dolby Theatre in Hollywood.

Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor zeigten sich in der Mitteilung hocherfreut über die Kontinuität: "Sie sind ein unglaubliches Team und haben in den vergangenen zwei Jahren fesselnde, unterhaltsame und herzliche Shows abgeliefert." Man freue sich darauf, wie O'Brien die Feier der Filmgemeinschaft mit "Charme und Humor" leiten werde.

Dass die Zusammenarbeit zustande kommen würde, war keine Selbstverständlichkeit: Laut "Deadline" hatte ABC in O'Briens ursprünglichem Vertrag zur Moderation nur eine Option auf eine zweite Amtszeit vereinbart - eine dritte war nicht automatisch vorgesehen. Trotz leicht rückläufiger Einschaltquoten bei der diesjährigen Verleihung setzte der Sender wohl alles daran, den 63-Jährigen zurückzuholen.

O'Brien ist vor allem als Moderator der Late-Night-Formate "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" und "Conan" bekannt. Aktuell betreibt er den Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" und die HBO-Reiseserie "Conan O'Brien Must Go".

In seiner Karriere hat er sechs Primetime Emmys gewonnen und 33 Nominierungen erhalten, darunter eine für seine bisherige Arbeit bei den Oscars.