Über vier Jahre ist es mittlerweile her, dass die epische Fantasy-Serie "Game of Thrones" mit Staffel acht zu Ende ging. Zuschauer und Fans der Serie haben ihren Unmut über die finalen Episoden der Show seitdem lautstark zum Ausdruck gebracht - und auch Serienbeteiligte wie Emilia Clarke (spielte Daenerys Targaryen, 36) oder Lena Headey (Cersei Lannister, 49) äußerten sich in der Vergangenheit zuweilen kritisch über den spürbaren Qualitätsabfall am Ende der HBO-Show.

In einem neuen Interview mit "The Times" schlug jetzt auch Darsteller Conleth Hill (58) in die gleiche Kerbe. Vom Start der Serie bis zur vorletzten Episode aus Staffel acht verkörperte der nordirische Darsteller in "Game of Thrones" die Figur Varys, den Meister der Flüsterer.