Längere "Tatort"-Verbrecherjagd fände Harfouch absurd

Dass Harfouch in der Rolle von Kriminalhauptkommissarin Bonnard nicht allzu lange auftreten wird, hatte sie 2024 bereits im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" erzählt. "Ich wohne ja auf dem Dorf bei Berlin. Da muss ich zum Arbeiten nicht so weit wegfahren. Mit zunehmendem Alter bekomme ich nämlich immer mehr Heimweh. Und will in meinem eigenen Bett schlafen", sagte sie zu dem Engagement. "Außerdem drehe ich nur sechs Folgen und dann höre ich wieder auf. Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage."



Zum Bonard-Einstieg gab es im Jahr 2023 bereits mit "Nichts als die Wahrheit" eine "Tatort"-Doppelfolge zu sehen. Zwei weitere Episoden mit dem Team Bonard und Karow wurden 2024 und Anfang 2025 ausgestrahlt. Im Herbst 2025 soll laut "hoerzu.de" mit dem "Tatort: Erika Mustermann" der vorletzte Fall der beiden gezeigt werden, im Frühjahr 2026 dann Harfouchs Abschied mit "Tatort: Gefahrengebiet".