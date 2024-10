Das ist bis heute geblieben, obwohl ihre Arbeit nichts mit der herkömmlichen Unterhaltungskost à la Rosamunde Pilcher zu tun hat. Einer der letzten ihrer über 110 Kino- und TV-Filme hatte den Titel "Sterben". Es geht um eine völlig zerrüttete Familie, Mutter Lissy (Corinna Harfouch) ist todkrank und sagt ihrem Sohn Tom (Lars Eidinger), der als Dirigent an dem Musikstück "Sterben" arbeitet, nach dem Tod des demenzkranken Vaters, dass sie ihn nie geliebt habe. Der erwidert, dass er sie nicht ertragen könne, weil er so sei wie sie: kalt.

"Corinna Harfouch also: Ein Name, der wie eine kühle Brise über die Lippen kommt, der sich flüstern lässt und doch eine gewisse Kantigkeit besitzt, was man exotisch nennen würde, wenn ihre Erscheinung das nicht verbieten würde...", urteilte Michael Althen einst im "Spiegel" hellsichtig.

Für ihre Rolle wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis 2024 ausgezeichnet. Es ist nur eine von zahllosen Würdigungen und Preisen, die an Corinna Harfouch gingen. Ihr scheint das nicht besonders wichtig zu sein, es geht ihr vor allem darum, vernünftig arbeiten zu können. Und darunter versteht sie: Das Leben in allen seinen Facetten darzustellen. Den Schmerz und das Wohlbefinden, die Trauer und die Freude, das Weinen und das Lachen, das Gute und das Böse.

Die junge Frau hat nicht mit dem Schicksal gehadert, sondern eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Danach begann sie 1975 ein Studium als Textilingenieurin , das sie 1978 zugunsten einer Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin aufgab.

Sie selbst hat sich immer was einfallen lassen. In Suhl in Thüringen geboren, in der Kleinstadt Großenhain bei Dresden aufgewachsen, wollte die Tochter einer Erzieherin und eines Lehrers nach dem Abitur unbedingt Schauspielerin werden. Die Verantwortlichen der Schauspielschule lehnten sie ab, Begründung: zu wenig Leidenschaft.

Corinna Harfouch brilliert in allen Bereichen

Die Schauspielerin Corinna Harfouch hat schon in der DDR Aufsehen erregt, unter anderem an der Volksbühne Berlin. Dem Theater bleibt sie bis heute verbunden, zuletzt stand sie im Maxim-Gorki-Theater in Berlin auf der Bühne. Ihre erste Film-Hauptrolle in "Die Schauspielerin" (1988) wurde von der Kritik außerordentlich gefeiert.

Heute gilt Corinna Harfouch als wandlungsfähigste Schauspielerin des deutschen Films. Sie brilliert in Komödien ("Jetzt oder nie - Zeit ist Geld", "Was man von hier aus sehen kann") ebenso wie im Kinderfilm ("Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen"), setzt der Tragikomödie ("Whisky mit Wodka", "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?") ebenso die Glanzlichter auf wie dem Drama ("Lara", "This Is Love").

Besonders eindrucksvoll sind ihre dramatischen Frauenfiguren, zum Beispiel in dem TV-Zweiteiler "Vera Brühne", (2001), in dem sie die verurteilte Mörderin spielt. In "Der Untergang" (2004) stellt sie Magda Goebbels dar, Ehefrau des NS-Chefpropagandisten Joseph Goebbels, die vor ihrem Selbstmord ihre sechs Kinder vergiftet. "Ich versuche, diesen kühlen, garstigen oder grausamen Frauen meine ganze Liebe zu geben", sagte sie vor wenigen Wochen auf einer Veranstaltung, bei der ihr der Hannelore-Elsner-Preis 2024 für ihre Rolle in "Sterben" verliehen wurde.