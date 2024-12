Am 12. Dezember wurden die Nominierungen für die kommenden Critics Choice Awards 2025 bekannt gegeben - und es könnte ein knappes Rennen um den großen Sieger des Abends werden. Zahlreiche Filme wurden mehrfach nominiert - vier davon haben besonders große Chancen.

Die Filme mit den meisten Nominierungen

Die meisten Chancen auf einen Preis bei der Verleihung Anfang 2025 haben Edward Bergers (54) "Konklave" sowie "Wicked" mit Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31). Beide haben sich elf Nominierungen verdient - darunter jeweils für den besten Film und das beste Schauspielensemble. Auch die beiden Regisseure der Filme, Berger und Jon M. Chu (45), sind vorgeschlagen. Ralph Fiennes (61) und Isabella Rossellini (72) sind für "Konklave" im Rennen um den besten Hauptdarsteller respektive die beste Nebendarstellerin. Erivo und Grande sind ebenfalls als beste Haupt- und Nebendarstellerin nominiert.

Denis Villeneuves (57) "Dune: Part Two" und "Emilia Pérez" von Jacques Audiard (72) schließen sich mit jeweils zehn Nennungen an - darunter ebenfalls als bester Film und für die beste Regie. Außerdem gibt es unter anderem Nominierungen für die "Emilia Pérez"-Darstellerinnen Karla Sofía Gascón (52) und Zoe Saldaña (46). Sowohl die Filme, die Regisseure als auch die Schauspielstars bekommen es allerdings mit starker Konkurrenz zu tun.

In der Kategorie "Bester Film" sind daneben "A Complete Unknown", "Anora", "Der Brutalist", "Nickel Boys", "Sing Sing" und "The Substance" vorgeschlagen. Ins Rennen um die beste Haupt- oder Nebendarstellerin gehen zudem unter anderem Angelina Jolie (49) für Pablo Larraíns (48) "Maria", sowie Demi Moore (62) und Margaret Qualley (30) für "The Substance". Als bester Haupt- oder Nebendarsteller sind etwa noch Ex-Bond Daniel Craig (56, "Queer"), Adrien Brody (51, "Der Brutalist"), Timothée Chalamet (28, "A Complete Unknown") und Denzel Washington (69, "Gladiator II") nominiert.

Die Preise werden am 12. Januar bei den 30. Critics Choice Awards verliehen. Die vollständigen Listen sind auf der Internetseite der Critics Choice Association einsehbar.