Golden Globes 2025: Das sind die Nominierungen

Pamela Anderson überrascht: Die nominierten Schauspielerinnen

Bei den Darstellerinnen verblüfft Pamela Anderson. Die "Baywatch"-Ikone ist erstmals für einen Preis als ernsthafte Schauspielerin nominiert. Für ihre Rolle als alternde Tänzerin in "The Last Showgirl" ist sie als beste Drama-Darstellerin nominiert. Ihre Konkurrentinnen sind die schauspielerischen Schwergewichte Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("The Room Next Door") und Kate Winslet ("Lee"). Dazu kommt die Brasilianerin Fernanda Torres ("I'm Still Here").