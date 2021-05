"Cruella" auf Disney+: Szene im Abspann wirft Fragen auf

3. Superschurkin

Cruella könnte in der Fortsetzung auch als teuflische Schurkin mit einem schrägen Humor auftreten. Es wäre zwar sehr skurril, aber es könnte sein, dass die Pakete mit den Hunden Teil eines komplexen Plans sind, der dazu führt, dass sie einen einzigartigen Mantel bekommt. Ähnlich wie Jigsaw in "Saw" könnte sie ihre Widersacher an der Nase herumführen und dabei einen Masterplan verfolgen.

Von offizieller Seite wurde noch keine Fortsetzung bestätigt, weshalb es sein könnte, das Cruellas Geschichte mit der jetzigen Disney-Verfilmung bereits ihr Ende gefunden hat.